Pd, Zingaretti: "Giovani ci diano segnali"

"Combattiamo uniti, mi assumo la responsabilità nei ritardi dell'innovazione del partito, ma ora basta vinciamo le elezioni vada avanti chi è più bravo e non chi è più fedele all'interno del partito. Dico a tutti, soprattutto ai giovani: non aspettate segnali, date segnali, fondate una nuova base giovane e popolare del Pd". Cosi' domenica Nicola Zingaretti, dal palco della festa dell'Unita' di Modena, che si è anche appellato ai Giovani democratici per comporre le divisioni sorte negli ultimi mesi.