Salvini: "Di Maio-Conte non mi mancano, presto saremo a governo"

"Mi mancano poco, onestamente, Di Maio e Conte". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Lucera (Foggia), rispondendo a un cronista che gli ha chiesto se sentisse la mancanza del ministro degli Esteri e del premier. "Mi manca la possibilità di dare risposte veloci e concrete agli italiani come ho fatto quando ero al governo - ha spiegato - come sulla legge Fornero, sulla Flat Tax sull'immigrazione". "Tanto - ha concluso - al Governo tra non molto ci torniamo lo stesso".