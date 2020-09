Uccisa perché gay. Arriva la solidarietà del Governo

"La vicenda avvenuta in provincia di Napoli, dove Maria Paola, una ragazza di vent'anni che aveva una relazione con una persona transessuale, e' stata brutalmente uccisa dal fratello, e' l'ultimo, gravissimo e assai triste episodio di una settimana difficile, in cui numerosi sono stati gli atti di violenza riconducibili a una cultura della sopraffazione, incapace di concepire e accettare il diverso da sé". Cosi' Elena Bonetti, ministra per le pari opportunita' e la famiglia, in un post su Facebook.



"Se il movente di questo speronamento che ha causato la morte della ragazza e il ferimento del compagno fosse definitivamente confermato- spoega- ci troveremmo di fronte a un episodio di cieca violenza omotransfobica, che rende ancora piu' necessari non solo adeguati strumenti di tutela ma anche un dialogo in grado di costruire in questo Paese una reale e positiva convivenza delle diversita'. Le mie piu' sincere condoglianze a chi conosceva e voleva bene a Maria Paola e un abbraccio sincero, con gli auguri di pronta guarigione, al suo compagno", conclude. Solidarietà, via Twitter, anche dal segretario del Pd Zingaretti.