Docente positiva, non apre la scuola di Venafro

L'Istituto Don Giulio Testa di Venafro (Isernia) lunedì non riaprirà: una docente è risultata positiva al tampone per il Covid 19. Lo ha reso noto il sindaco, Alfredo Ricci, la donna era stata sottoposta a tampone in seguito alla positività riscontrata al marito, entrambi sono asintomatici. "Alcuni insegnanti (circa una ventina) - scrive il sindaco Ricci - nei giorni scorsi hanno partecipato con lei a due riunioni; sono già stati segnalati ad Asrem quali contatti diretti di un positivo e sottoposti a tampone questo pomeriggio. In attesa dell'esito di questi tamponi, per cui ho chiesto ad Asrem massima priorità, credo che sia opportuno un eccesso di prudenza, per cui ho disposto il rinvio dell'apertura della Scuola Don Giulio Testa (quindi Infanzia e Primaria, plesso Testa e plesso Camelot) a mercoledi' 16 settembre".



"Riapre invece, - prosegue Ricci - regolarmente l'Istituto Pilla, sia in via Colonia Giulia sia a Ceppagna, in quanto, da verifiche fatte, non vi sono docenti coinvolti". "Questa vicenda - evidenzia il sindaco- ci conferma che dobbiamo tutti continuare a osservare massima prudenza nei nostri comportamenti, senza sottovalutare i rischi. Anche persone serie e responsabili, come sono notoriamente i nostri concittadini risultati positivi, possono incappare involontariamente in un contagio. L'emergenza non è terminata. Aggiungo che spesso molto dipende da ciascuno di noi. Usiamole queste mascherine!".