Piante di marijuana in giardino, un arresto a Ferrara

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Per questa accusa i carabinieri della stazione di Migliarino hanno arrestato in flagranza di reato a Fiscaglia (Ferrara) un uomo di 42 anni, pregiudicato. Secondo quanto spiegato in una nota i militari dell'Arma hanno trovato tre piante di marijuana nel giardino di pertinenza dell'abitazione dell'uomo che, durante le operazioni di controllo, ha tentato di disfarsene gettandole nel canale adiacente alla propria casa.



Gli investigatori hanno però bloccato il soggetto che ha opposto resistenza nei confronti degli stessi militari - si aggiunge - colpendoli ripetutamente con calci e pugni. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e l'arrestato, al termine delle procedure, è stato messo agli arresti domiciliari.