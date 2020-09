Estradato in Italia un latitante romeno

Estradato in Italia un cittadino romeno di 50 anni che era latitante dal 2002. L'operazione, che ha permesso di catturare il fuggiasco in Romania, è stata eseguita nell`ambito del progetto Wanted III della Polizia di Stato. In particolare - si spiega in una nota - hanno operato gli investigatori della Squadra Mobile di Modena. I particolari dell'attività investigativa e delle operazioni di cattura saranno resi noti nel corso della conferenza stampa che si svolgerà questa mattina alle 11 nella Questura di Modena.