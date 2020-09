Covid, ci stiamo ricontagiando in massa!

L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha confermato 307.930 nuovi casi di Covid-19 nel mondo nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero di contagi più alto registrato in un solo giorno dall'inizio della pandemia. Il precedente record era stato segnalato il 6 settembre, quando erano stati riportati 306.857 casi.



Salgono così a 28.637.952 i casi totali segnalati dall'Oms, mentre per la Johns Hopkins University solo 28.902.753. L'Oms ha invece aggiornato a 917.417 il totale delle persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus, 5.537 in più rispetto a ieri.