Open Arms, il Governatore Fontana: "Sconcerto per la scelta del ministro Trenta"

"Nel leggere la notizia che il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, si rifiuta di firmare il divieto di sbarco in Italia della nave Open Arms provo sconcerto e preoccupazione": lo ha dichiarato con un post su Facebook il Governatore lombardo Attilio Fontana.



Ed ha aggiunto: "Con il pretesto della solidarietà non si fa altro che trasformare le nostre coste in un grande campo profughi a favore di mafia e trafficanti di esseri umani".



"In quasi due settimane avrebbe potuto raggiungere i porti accoglienti di tutto il Mediterraneo, ma evidentemente ha scelto come al solito l'Italia. Quanto sta accadendo in queste ore è la prova evidente che un Governo formato da PD e M5S sarebbe un ritorno al passato. Il peggior passato, quello di una sinistra che, nel nome di un'umanità di facciata, apre le porte del nostro Paese a tutti e a tutto", ha concluso.