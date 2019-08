Torna Dibba e punta il dito: "Salvini ministro del tradimento"

"Salvini ministro del tradimento dà cenni di pentimento". Lo scrive sui social il grillino Alessandro Di Battista. "Semmai il Movimento 5 Stelle dovesse avere ancora un qualsiasi rapporto istituzionale con la Lega Nord pretenda interlocutori più seri e preparati del Ministro del Tradimento. Al netto delle critiche che ho sempre mosso alla Lega posso dire che al suo interno ci sono persone molto più credibili di Salvini. Sono le stesse persone che in queste ore lo stanno trattando come un inetto che, nonostante 26 anni di politica, continua ad ignorare le regole democratiche". E' un passaggio del suo post su Facebook.



"Salvini ha tradito, ha creato disordine e adesso non sa che fare. Altro che uomo forte al comando", scrive ancora su Facebook.