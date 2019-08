Salvini: "Pace coi Cinquestelle? Ma se mi dan del disumano..."

"Mi hanno dato del disumano, del cretino, del ladro, del cementificatore... Se governiamo insieme fammi insultare dal Pd o dai centri sociali, ci sono abituato, ma non posso farmi insultare da chi governa con me...". Lo dice Matteo Salvini a SkyTg24 rispondendo alla domanda se ci sono margini di ricomposizione con il M5S. Alla domanda se la mozione di sfiducia della Lega nei confronti del premier Giuseppe Conte non c'è più, il vicepremier replica: "La mozione resta".