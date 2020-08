L'affondo di FdI contro De Luca: "Cattocomunista!"

"La notizia che Renzi e De Mita danno vita, insieme, ad una lista a sostegno di De Luca è la ciliegina sulla torta. Appena qualche anno fa Renzi affermava di voler rottamare la vecchia politica e De Mita definiva Renzi come uno stupido privo di pensiero politico. Oggi sposi nel nome di De Luca. Quella del centrosinistra in Campania è una coalizione che incarna la peggiore tradizione cattocomunista: Frankenstein, la mummia egiziana, Dracula e Carletto il Principe dei Mostri ci sono tutti. Siamo convintamente con Stefano Caldoro fiduciosi che i campani sapranno premiare la novità politica di Fratelli d'Italia e del suo leader Giorgia Meloni''. Lo afferma il senatore Antonio Iannone, commissario Regionale di Fratelli d'Italia in Campania.