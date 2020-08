Brindisi: evade dai domiciliari. Arrestato

A Latiano, in provincia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno arrestato in flagranza di reato, per evasione, S.D. A:, 47enne del luogo, sottoposto al regime di detenzione domiciliare. In particolare, i militari sorpreso il D.A, fuori dalla sua abitazione a decine di metri di distanza. L'arrestato, a conclusione formalità di rito, è stato ricondotto al regime dei domiciliari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.