Viterbo: tre italiani denunciati per rissa

I Carabinieri della stazione di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, sono risaliti agli autori di una rissa avvenuta l'11 agosto davanti ad un bar. Una persona era stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Tarquinia e aveva riscontrato lievi ferite. Grazie alle indagini degli agenti, si è scoperto che la rissa era scaturita per futili motivi e sotto l'effetto dell'alcol. I responsabili, 3 persone tutte italiane e del luogo, sono stati denunciati dai carabinieri per rissa in concorso.