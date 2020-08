"Buon Ferragosto, Lamorgese". In stile Frankenstein junior...

"Per Ferragosto la Lamorgese sarà a Milano per presiedere il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica... magari qualche informazione sui dati reali del crimine a Milano". Ed allega un'immagine storica del film Frankenstein junior di Mel Brooks, quella del "castello ululì, lupo ululà", per l'occasione trasformata in "Sicurezza ululà, Milano ululì". Con questo sfottò il consigliere comunale e regionale leghista Max Bastoni, milanese, ha voluto prendere in giro il ministro ed ex prefetto Lamorgese, in visita nel capoluogo lombardo il giorno di Ferragosto. Bastoni ha voluto sottolineare come nella Milano da boom di reati la sicurezza sia ancora una chimera.