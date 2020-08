Perde al videopoker, simula rapina

Un 39enne di Arzano, comune di Napoli, dopo aver puntato dei soldi al videopoker, per evitare che la famiglia lo scoprisse ha denunciato ai Carabinieri della stazione di Casoria una finta rapina. Ma il suo racconto non ha convinto i militari.



L'uomo ha raccontato che si trovava a Napoli, in auto, quando su Viale Umberto Maddalena è stato affiancato da due persone in moto, che armate di pistola l'hanno costretto ad accostare e gli hanno portato via un orologio, una collanina, il telefono e il portafogli.



Insospettiti dall'atteggiamento poco trasparente del 39enne, i militari hanno scoperto che la sua auto, nell'ora in cui affermava di essere stato rapinato, si trovava in un'altra zona di Napoli. Essendo stato scoperto l'uomo ha raccontato in seguito agli agenti la verità sull'accaduto ed è stato denunciato.