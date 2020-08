Buon Ferragosto! Con Italia Nostra

Italia Nostra non va in vacanza e lancia la campagna di Ferragosto per il 5 x 1000. C'è la cartolina dedicata a Cala Domestica (Ci) e alla sua Torre che raffigura uno dei luoghi della campagna virtuale dei beni in pericolo ma "per tutelare questo bene -avverte l'associazione- servono lavoro e aiuto da parte di tutti a significare che la collettività si riappropria del proprio patrimonio culturale".



Così sui "nostri canali social saranno on-line per tutto il giorno di Ferragosto altre cartoline per ricordare quanto è bella l'Italia Nostra e quanto si possa fare per tutelarla con il 5 per mille!" annuncia Italia Nostra. Basta seguire "le indicazioni successive e potrete donare il 5 per mille al fine di sostenere le attività di tutela, valorizzazione e riqualificazione che Italia Nostra mette in atto".