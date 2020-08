Governo in corto circuito: vieta l'apertura di nuovi ristoranti

Sì, lo capiamo, l'han deciso dopo che per settimane hanno protestato i ristoratori penalizzati dal lockdown e, a loro dire, dallo smart working che avrebbe ridotto le presenze di lavoratori a spasso per le città in cerca di locali ove pranzare, in pausa lavorativa. Ora, che bar, osterie, piccole realtà possano essere rimaste colpite lo capiamo, che grandi ristoranti siano andati in crisi per soli due mesi di chiusura, durante i quali i viveri non li hanno comunque comperati e durante i quali della cig si è reso garante - per quel che vale - il Governo, non lo crediamo. Qualcuno in Italia fa il drittone o il piagnone.



Fatto sta che, a furia di lagne, il Governo ha messo una pezza che è peggiore del buco. E per risollevare le aziende di ristorazione che s'è inventato? Il divieto di apertura di nuovi ristoranti fino a dicembre 2021. Idea dem del compagno Dario Parrini che ha chiesto, come sottolinea il Corriere, la sospensione dell'efficacia della legge Bersani sulle liberalizzazioni. Di conseguenza scatterebbe il blocco sull'apertura di nuove attività fino alla fine del 2021.



"Un lasso di tempo che ucciderà probabilmente i ristoranti che già sono stati travolti dalla slavina del lockdown, ma che di fatto ammazzerà anche le altre attività che potrebbero nascere. E così esplode già la rivolta del settore imprenditoriale che teme di restare in ginocchio", ha scritto Il Giornale. "Non era questo che intendevamo quando pensavamo che l’emergenza Covid avrebbe potuto aiutarci a guardare al futuro", ha spiegato Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, l'associazione che dà voce a tutta l'industria alimentare e al segmento della distribuzione. Poi l'affondo: "È profondamente sbagliato - dicono ancora da Filiera Italia - pensare di tutelare l’occupazione attuale bloccando per anni la nuova".