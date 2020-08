Milano, rapine ai taxisti. Due fermi

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha sottoposto a fermo di p.g. M.B.T. (italiano di 22 anni) e N.M.A.S. (egiziano nato a Milano di 27 anni), gravemente indiziati di essere gli autori delle rapine del 10 e 12 agosto scorsi ai danni di tassisti milanesi. I fermati, residenti nel quartiere Quarto Oggiaro e già gravati da precedenti specifici, sono stati bloccati, da personale della Squadra Mobile di Milano e del Commissariato "Quarto Oggiaro", alla Stazione di Rogoredo mentre erano in procinto di darsi alla fuga a bordo di un treno diretto in Salento.



In occasione delle rapine, fingendosi clienti, avevano chiesto di essere trasportati in prossimità del quartiere dove risiedono e, una volta terminata la corsa, uno aveva il compito di bloccare l'autista puntandogli un coltello alla gola e gli altri due di appropriarsi del denaro e degli effetti personali delle vittime. Sono in corso serrate indagini per individuare altri eventuali complici che hanno partecipato alle violente aggressioni.