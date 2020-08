Pd-M5S: "Una faccia una razza"

"Una faccia una razza" era il ritornello del film di Salvadores Mediterraneo. Come dire, siamo tutti uguali. E son tutti uguali, ormai, piddini e pentastellati, in barba al fatto che questi ultimi si presentassero come antipolitica e promettessero di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno. "Eutanasia del M5S. Grillini sciolti nel Pd", titola oggi Il Giornale, sottolineando il via libera all'allenza col Pd: "Da Rousseau via libera all'alleanza, Casaleggio messo all'angolo. Di Maio insidia Conte ma la base ribolle: Tradito lo spirito".



La consultazione degli iscritti M5S per la modifica del mandato zero e che consentirà alla sindaca di Roma, Virginia Raggi di ricandidarsi ha ottenuto 39.235 voti pari all'80,1 % dei votanti. I No hanno ricevuto 9.740 voti , pari al 19,9 % del totale dei voti. Passano entrambi i quesiti posti agli iscritti M5S sulla piattaforma Rousseau per chiedere l'azzeramento del primo mandato comunale e la possibilità di fare alleanze locali con altri partiti. Il passo per la possibilità di alleanze per le elezioni amministrative, oltre che con liste civiche, anche con i partiti tradizionali, è stato breve. Il quesito ha ricevuto 29.196 voti favorevoli, pari al 59,9% dei votanti sulla piattaforma Rousseau. I No sono stati 19.514, il 40,1% del totale.



Passa così la linea sostenuta dai big del movimento, Di Maio e Fico in testa. Si pone ora il tema dell'accordo con il Pd alle Regionali, magari a partire dalle Marche a settembre. Zingaretti apprezza il voto sulle alleanze, ma, proprio lui che aveva esultato per la possibile ricandidatura della Raggi, fa poi marcia indietro e precisa che il Pd "non la sosterrà mai". "Inizia una nuova era", esulta Di Maio. Quella dei falce e cinque stelle.