Anziano rapinato a Genova, arrestato marocchino

La Polizia di Stato di Genova ha sottoposto un 35enne marocchino a fermo per evasione, ricettazione e rapina aggravata, quest'ultimo reato in concorso con la compagna genovese di 27 anni che invece è stata segnalata in stato di libertà, anche per lesioni personali. I fatti risalgono al pomeriggio del 12 agosto quando i due sono giunti a bordo di uno scooter rubato nei pressi del condominio dove avevano individuato la vittima, un anziano genovese di 86 anni che stava rincasando. Aggredito e picchiato, l'ottuagenario era stato poi derubato del cellulare e del borsello.



La descrizione da lui fornita ha permesso alla polizia di rintracciare entrambi i rapinatori. La ragazza e' stata riconosciuta e fermata da un poliziotto del Commissariato San Fruttuoso in via Torti, e ha poi confessato, facendo recuperare il borsello dal quale mancavano pero' 300 euro. Il marocchino è stato poi rintracciato nell'abitazione della compagna con ancora indosso i vestiti usati per la rapina.