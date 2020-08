Governissimo? Per Berlusconi un danno per il Paese

"Assolutamente no". Così Silvio Berlusconi, intervistato da Alessandro Sallusti sul Giornale, risponde a una domanda su un possibile governo di unità nazionale. "Il centrodestra in Italia l'ho fondato io scendendo in campo 26 anni fa. Le sembra che potrei ribaltare in questo modo la mia storia politica? Fare un governo con forze incompatibili con noi non farebbe bene né all'Italia, né a Forza Italia - spiega il leader azzurro - Io sto lavorando al contrario per rafforzare il centrodestra ridando slancio alla sua componente liberale, cattolica, europeista, garantista. È una componente senza la quale non si vince, e anche se si vincesse non si saprebbe governare".