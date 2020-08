Regionali, Orlando: "Ora patto con M5S per Puglia e Marche"

Il via libera alle alleanze dato dalla piattaforma Rousseau può riaprire qualche margine nelle Marche sia in Puglia? Il vicesegretario Pd, Andrea Orlando, risponde: "Mi auguro di sì. Anche perché è abbastanza evidente che un'alleanza tra noi e M5S può fare la differenza. I tempi però sono strettissimi. Ci sono tutti i presupposti perché questo possa avvenire. Nelle Marche è più facile, perché c'è un candidato rispetto al quale il M5S non ha fatto 5 anni di opposizione". Intervistato da Il Fatto Quotidiano, il vice di Zingaretti ricorda che in Puglia, "Emiliano ha sempre cercato un rapporto con M5S".



Per Orlando è "importante vedere che anima prende l'alleanza. E' necessario dargli contenuti e un asse, sennò, la sommatoria rischia di essere a saldo negativo". Il vicesegretario dem osserva che "anche chi ha il mal di pancia sull'alleanza M5s-Pd non indica strade alternative", mentre grazie al patto giallorosso "in Italia ora c'è una coalizione europeista e una anti europeista".