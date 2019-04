Europee, Grimoldi: "Polemiche con M5S? Solo campagna elettorale"

"In campagna elettorale si tende a rimarcare la propria identità proprio per quella che è la legge elettorale europea. La maggior parte delle polemiche non sono tali, nulla di cui preoccuparsi". Così Paolo Grimoldi deputato della Lega, questa mattina al Giornale radio Rai - Radio1 intervistato da Marco Barbonaglia.



Si è parlato anche dell'alleanza di governo: "In realtà noi non siamo mai usciti dal centrodestra. La legge elettorale che fece Renzi ci ha obbligati a trovare una soluzione per evitare l'ennesimo governo tecnico che avrebbe fatto provvedimenti ancora una volta penalizzanti per i ceti deboli", ha spiegato.