Fico fa il fico sugli immigrati: "Accogliete i rifugiati". Ma...

"I rifugiati non possono essere respinti, coloro che scappano da una guerra non possono essere respinti. Questo è il diritto internazionale, quindi mi sembra davvero scontato. È il diritto e così è". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli sulla questione libica. Il problema, e non è una novità di adesso, è che tra i rifugiati spesso si nascondono anche tanti finti profughi che altro non sono che migranti economici, che ne approfittano per fiondarsi qua.



Nessuno vuol chiudere la porta in faccia a chi realmente scappa dalla guerra, ma nemmeno si può pensare di spalancare i nostir porti col pretesto di una guerra in corso. perché di guerre, nel mondo, ce ne sono troppe. Piuttosto, gli Stati ricchi o sedicenti tali, e l'Unione europea, si rimbocchino le maniche non solo per fronteggiare l'emergenza, ma per adoperarsi come paciere nel teatro di guerra. Non è il caso di ricordarsi della Libia solo quando serve il combustibile...