Sarezzo, Simona Torri lancia “Momenti di ascolto tra le frazioni”

“Poiché ritengo che l’ascolto del territorio sia l’attività principale non solo di un buon Sindaco, ma in generale di chiunque voglia fare attività politica con onestà e buona volontà, lancio ufficialmente l’iniziativa ’’momenti di ascolto in frazione’’. Una serie di serate di confronto con i cittadini dove l’intento principale non sarà esporre le mie idee, ma raccogliere le istanze dei cittadini di Sarezzo e delle sue diverse realtà per comprendere la reale situazione di quella zona e sapere come poter intervenire nel migliore dei modi.



L'esordio per questi ’’momenti di ascolto’’ sarà dalle 20:30 del 17 aprile a Ponte Zanano, presso la Sala Civica in Via Marconi 48. Questa la ritengo prima tappa di una serie di incontri che non vedo l’ora di cominciare.”

Lo rende noto Simona Torri, la candidata Sindaco di Sarezzo per la lista civica di centrodestra.