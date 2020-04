Consigliere leghista consegna mascherine a Cremona e Mantova

"Ho personalmente consegnato 6.200 mascherine all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Cremona e Mantova. E lo stesso stanno facendo e faranno altri consiglieri e assessori regionali lombardi nei prossimi giorni". Così ieri il consigliere regionale lombardo e leghista Federico Lena, cremonese.



Che spiega: "Questa è la dimostrazione pratica e tangibile della vicinanza di Regione Lombardia al territorio. Spiace constatare che, in piena emergenza pandemica, l'opposizione perda inutilmente tempo in sterili polemiche, anziché fare quadrato attorno alla Regione che, una volta di più, mette una pezza, e soldi propri, alle mancanze di un Governo che promette e non mantiene".