Crimi: "Con il sì al Mes Pd e Renzi mettono in discussione Conte"

"L'Italia non farà mai ricorso al Mes: noi Cinque Stelle non potremo mai accettarlo". E ancora: "La posizione di Renzi non mi stupisce. Invece mi stupiscono le parole del Pd, perché mettono in discussione la linea del governo e del presidente del Consiglio Conte, che ha espresso la necessità di altri strumenti contro la crisi". Il capo politico reggente dei Cinque Stelle, Vito Crimi, mette in guardia gli alleati di maggioranza Pd e Italia Viva scesi in trincea per rimuovere il no del presidente del Consiglio alla richiesta itaiana di accesso al Mes che il Consiglio Europeo della prossima settimana si appresta a trasformare immediatamente in strumenti di accesso al credito europeo per gli Stati Ue più esposti finanziariamente nelle guerra al Coronavirus.



"Il Mes senza condizionalità", replica Crimi in una intervista al Fatto Quotidiano alle parole con cui Nicola Zingaretti ha definitivamente schierato ieri il Pd a favore del ricorso al Mes, "non esiste. Innanzitutto, perché non è stato ancora approvato. Poi perché queste condizionalità sarebbero alleggerite solo nella fase di pre-valutazione del Paese che chieda di farvi ricorso. Ma come e quando si dovrà restituire il prestito è tutto da definire. Accettando il Mes l'Italia metterebbe un'ipoteca sul suo futuro. Bisogna percorrere altre strade".



"L'Italia", ribatte categorico Crimi alla pioggia di prese di posizione pro Mes nel centrosinistra a partire da Romano Prodi, Nicola Zingaretti e Matteo Renzi, "non è la Spagna. Se altri Paesi riterranno di voler utilizzare un Mes light, nessun problema. Ma per noi rimane una fregatura. Non lo voteremo mai in Parlamento". Il reggente del partito di maggioranza relativa non esista a sottolineare come la frattura nella maggioranza renda ora più fragile Conte al Consiglio europeo della prossima settimana sul piano di intervento economico Ue contro la crisi Coronavirus. "Sì", risponde Crimi al Fatto, "e dipende dall'atteggiamento sbagliato del Pd, che sta smentendo il premier. Serve che il Pd chiarisca al Paese perché ha cambiato posizione".



Dura anche la presa di distanza e la condanna del post social shock del senatore pentastellato Elio Lanutti 'abbiamo subito sin troppo i diktat dei nipotini di Hitler'. "Elio è un amico ma quando gli amici sbagliano", commenta Crimi, "va detto senza scuse. Le sue parole riaprono ferite. Ho telefonato all'ambasciatore tedesco: sulla solidarietà della Germania nei nostri confronti non ci sono dubbi".