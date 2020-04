Coronavirus, gli occhi dei pm sulle case di riposo lombarde. E non solo

"Case di riposo, offensiva dei pm" titola oggi in prima pagina il Corriere della sera. Il riferimento è alle indagini in corso sulle strutture lombarde (Pio Albergo Trivulzio, La Sacra Famiglia di Cesano Boscone e altre Rsa) ove nelle settimane passate è stato registrato un picco di morti di anziani per coronavirus. Un migliaio almeno i decessi. La Guardia di Finanza ieri ha sequestrato le cartelle cliniche dei pazienti deceduti ed indagato i vertici delle strutture. Nel mirino anche la Baggina, sospettata di non aver "adottato per colpa le cautele necessarie e i presidi di sicurezza per gli operatori e le persone ricoverate, atte quantomeno a ridurre l’estensione del contagio da virus covid-19 all’interno e all’esterno" dell’istituto.



Perquisita dalla polizia giudiziaria, invece, la Casa Famiglia di Cesano Boscone in un’inchiesta in cui il pm ha indagato presidente e dg. "È uno della dozzina di fascicoli aperti su strutture milanesi con vari dirigenti coinvolti, ultimi quelli della «Anni azzurri» a Lambrate e delle Rsa ad Affori e al Corvetto. Analoghe indagini sulle morti per coronavirus nelle Residenze assistenziali per anziani sono state avviate dalle Procure di Cremona, Enna, Pesaro, Bari, Sondrio, Lodi e Brescia", ha scritto il Corriere.