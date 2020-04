Capitan Schettino: Conte aveva le mascherine, la gente moriva

La gente aspettava (e aspetta ancora) le mascherine anti-coronavirus e moriva, ma Palazzo Chigi aveva già mascherine e bombole di ossigeno. Lo ha denunciato ieri Mario Giordano nella trasmissione Fuori dal coro. E oggi Il Tempo di Roma rincara la dose paragonando Conte al celebre capitano della Costa Concordia che tagliò la corda pensando a sé e non alle persone che avevano fiducia in lui.



"Mentre il premier ordinava tutti i tipi di dispositivi per lui sconsigliava agli altri di usarle. Così sono restati a lungo senza gli altri colleghi dell'esecutivo compresi la Difesa e l'Interno", scrive il quotidiano nella versione on line. "Solo tre giorni prima di fare partire gli approvvigionamenti di mascherine per Palazzo Chigi", spiega Franco Bechis, "chi era alla guida del governo aveva inviato e fatto pubblicare sui siti di molti ministeri una sorta di manuale di istruzioni che spiegava che l’Organizzazione mondiale della Sanità raccomandava di indossare una mascherina solo se sospetti di avere contratto il nuovo coronavirus". In altre parole, si minimizzavano i rischi.



Rete4 è andata ben oltre ed ha scoperto fatti e misfatti: diecimila le mascherine fatte arrivare da Calcinate, nella Bergamasca, mentre medici e operatori sanitari del locale ospedale ne erano privi; e persino 11 bombole di ossigeno, oltre al gel disinfettante. Insomma, il premier non si è fatto mancare nulla. Non che non dovesse tutelarsi, per carità, vista l'alta carica che ricopre. Peccato che per quasi due mesi vi siano state e vi sono ancora persone che quei presidi sanitari li stanno cercando o aspettando invano.