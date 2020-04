Coronavirus, chi vuol far fuori il "ribelle" Fontana?

"Mamma mia, è emergenza in corso con centinaia di bare e c'è qualcuno che vuole commissariare la Lombardia? E' veramente triste....". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini intervistato a Radio anch'io su Rai Radio uno.



"Qualcosa che non ha funzionato? Di solito si parte dall'alto, non dal basso. E' strano partire da Codogno, Alzano Lombardo... Problemi nelle Rsa ci sono in tutta Italia, purtroppo... Ci sono 500 morti al giorno e invece che medici vengono mandati ispettori e magistrati? Perché non si è chiuso quella parte di Bergamo e Brescia quando lo chiedevano i sindaci? Ci sarà tempo, chi dovrà chiarire, chiarirà. C'è un'aggressione verso i cittadini lombardi inaccettabile".