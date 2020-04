Il leghista Abbiati: "Commissariare la Sanità lombarda? Sciacallaggio politico"

“Commissariare la Sanità lombarda? Per proporre quale modello, quello nazionale della Protezione Civile, che non ha fornito le mascherine e quando le ha fornite ha mandato stracci utilizzabili, al massimo, per travestirsi da coniglietto Bunny, come ha detto De Luca? Vogliamo parlare dei respiratori che non sono arrivati, della zona rossa mai attuata? Per favore, è evidente che la sinistra il rispetto non ce l’abbia, ma almeno la decenza…”. Così ieri su Facebook Gabriele Abbiati, consigliere comunale della Lega a Milano, in risposta alla presa di posizione della rete di associazioni Milano 2030.



“Quello che veramente ci lascia tutti di stucco – spiega Abbiati – è il modo in cui la sinistra riesca a fare sciacallaggio politico persino in un momento di grave crisi. Serve ricordare come Milano si trovi in queste condizioni anche perché in questa città non ci sono controlli? Ieri un trattore è arrivato in Piazza Duomo. Come è possibile? Prima di attaccare chi sta lavorando giorno e notte, si facciano un esame di coscienza”.