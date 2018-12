Quell’incrocio perverso fra “nuovi diritti” e immigrazione clandestina

Prima della legge Cirinnà sulle “unioni civili” (entrata in vigore il 5 giugno del 2016), era pacifico che l’ingresso d’immigrati nel nostro Paese per ricongiungimento familiare era possibile solo previo rilascio dell’apposito visto, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai familiari di cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. La legge n. 76/2016 ha aperto la prima falla prevedendo esplicitamente questa possibilità di ottenimento del permesso di soggiorno anche agli "uniti civilmente", in quanto l’unione omosessuale è sostanzialmente equiparata al matrimonio. Non lo stesso (almeno fino a poco fa) per i conviventi di fatto che, se stranieri, non possono “ricongiungersi” ai loro partners regolarmente soggiornanti nel nostro Paese.





Ora però, grazie ad una recente e “creativa” giurisprudenza, l’escamotage del ricongiungimento familiare potrà essere utilizzato anche al convivente con il quale il cittadino dell’Unione europea abbia una “relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”. In pratica la legge Cirinnà ha sbloccato la situazione, dando un preciso riconoscimento normativo alle coppie di fatto e, poi, il resto l’ha fatto una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 5040/2017, che estende anche alla convivenza more uxorio il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera b, del d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull’immigrazione). In pratica il mix fra nuovi “diritti civili” e toghe arcobaleno ha avuto buon gioco nel rendere più facile l’applicazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b, del d.lgs. 30/2007, in base al quale gli Stati dell’Unione Europea agevolano l’ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una "relazione affettiva stabile".





Come spiegano i giudici del Consiglio di Stato, sebbene la suddetta disposizione sia stata introdotta "per regolare i rapporti sorti da unioni matrimoniali, non può non applicarsi, in base ad una interpretazione analogica imposta dall’articolo 3, comma secondo, della Costituzione, anche al partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”.





Al convivente straniero (compreso quello omosessuale) di cittadino italiano si possono dunque oggi applicare gli istituti previsti dalla legislazione in materia di immigrazione per le unioni matrimoniali. Tale interpretazione delle norme, secondo il Consiglio di Stato, corrisponderebbe “ad un fondamentale principio di eguaglianza sostanziale, ormai consacrato, a livello di legislazione interna [v. legge Cirinnà] che regolamenta le coppie di fatto e alle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, anche in questa materia, si è premurata di chiarire che la nozione di vita privata e familiare, contenuta nell’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo includa, ormai, non solo le relazioni consacrate dal matrimonio, ma anche le unioni di fatto nonché, in generale, i legami esistenti tra i componenti del gruppo designato come famiglia naturale”.





Ma c'è di peggio! Con un’ordinanza del 13 aprile 2018 (n. 9178), infatti, ci si è messa pure la Corte di Cassazione che, volendo strafare, ha attribuito il concetto di convivenza di fatto anche alle coppie “non prevalentemente conviventi” (!). Quelle, insomma, che riescano a dimostrare un legame “connotato da duratura e significativa comunanza di vita e affetti”. In pratica le convivenze "a tempo", cioè dei week-end, delle "feste comandate", insomma via libera all’imbroglio! Per fortuna il racket dell’immigrazione clandestina non si è ancora accorto di questi regali e, continuando a combinare falsi matrimoni fra cittadini italiani e stranieri, sta permettendo alle Forze dell’ordine di finalizzare con minori difficoltà le proprie attività investigative. Come quelle che hanno portato questa settimana alla brillante operazione della Tenenza della Guardia di Finanza di Mazara del Vallo, che ha portato a scoprire e disarticolare un sistema illecito teso a favorire l’indebita presenza nel territorio nazionale di migranti clandestini di origine tunisina, basato sull’organizzazione di finti matrimoni con compiacenti ragazze residenti in Italia. Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Marsala, l’attività dei finanzieri ha portato alla denuncia per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina 11 persone residenti tra Mazara del Vallo, Campobello di Mazara, Castelvetrano e Ribera, di cui 5 donne (quattro italiane e una di origini tunisine) e 6 maschi tutti di nazionalità tunisina.





L’organizzazione criminale combinava finti matrimoni tra immigrati clandestini tunisini e complici donne residenti le quali, in cambio di mille euro e alla presenza di testimoni altrettanto conniventi, si prestavano a simulare il proprio assenso a contrarre matrimonio civile negli appositi riti officiati da pubblici ufficiali presso i Municipi di Campobello di Mazara, Castelvetrano e Ribera. Lo scopo della frode era quello di far surrettiziamente ottenere ai migranti clandestini, falsi sposi, il permesso di soggiorno da utilizzare per spostarsi liberamente all’interno dell’Unione Europea. Ovviamente i finti sposi, come accertato dalle indagini, benché conviventi sulla carta non avevano alcun tipo di rapporto con le donne italiane, conducendo vite completamente separate. Figuriamoci cosa succederà quando il racket avrà contezza della più recente giurisprudenza “creativa”!