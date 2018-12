Manovra, Conte: "Il saldo è quello, non ci sono altri margini"

"Il saldo è quello, non abbiamo altri margini. Noi vorremmo che l'intera Ue si facesse carico dei due progetti riformatori" su dissesto e giustizia civile e penale, "dal nostro punto di vista ci sono margini di manovra", afferma il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue rispondendo a chi gli chiede se l'Italia postrà scendere dal 2,04%.



"L'Italia è qui a testa alta, non siamo al mercato, il senso politico della trattativa è questo, è su quel saldo che si possono costruire delle tecnicalità", ha detto.





"L'Italia non è con il cappello in mano, ha elaborato una manovra ben costruita, ben meditata e anche quest'ultimo passaggio non è frutto di un ripensamento dell'ultima ora", ha affermato ieri il premier.