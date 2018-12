Giorgetti: "Il taglio delle pensioni? Lo chiede la Ue, non gli italiani"

Un intervento sulle misure previste dal governo sulle pensioni "è quello che chiede Bruxelles ma non lo chiedono gli italiani". Lo ha detto ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti arrivando ad un convegno al Senato.



La trattativa con Bruxelles "per proseguire prosegue... ma dobbiamo aspettare ancora qualche ora.

Forse anche sabato o addirittura domenica, ma il fatto che vada avanti significa che tutte le parti vogliono trovare una soluzione", ha aggiunto.



"Mi sembra che tenga duro...", ha quindi concluso Giorgetti parlando del premier Giuseppe Conte dando un giudizio su come il Presidente del Consiglio stia conducendo la trattativa a Bruxelles.