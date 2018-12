Mille persone alla fiaccolata di Corinaldo

Circa mille persone hanno partecipato ieri alla fiaccolata a Corinaldo in memoria delle sei persone morte nella calca alla discoteca Lanterna azzurra.



Il serpente di folla si è snodato in silenzio, sotto un pioggia sottile, per circa un km e mezzo dall'area della Zipa fino al piazzale davanti alla Lanterna azzurra. Tra la gente il sindaco Matteo Principi, il presidente del Consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo, vari primi cittadini di altri Comuni vicini.



"Questi ragazzi non sono solo figli di questa comunità, sono figli di tutta Italia" ha detto all'ANSA il consigliere comunale di maggioranza del Comune di Rosa Dachan Ahmad Amer che ha sfilato con la fascia tricolore. C'era anche uno striscione con la scritta 'Dal concerto si esce senza voce non senza vita'.