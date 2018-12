Autonomia, Erika Stefani: "Spero in un Consiglio dei Ministri entro Natale"

"Spero entro Natale". Così il ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani ha risposto ai cronisti che le chiedevano una previsione sui tempi di arrivo in Consiglio dei Ministri della legge sulle autonomie regionali, mentre lasciava un convegno a Bologna.





"Arriverà entro fine anno", ribadisce da Treviso il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che si è detto "fiducioso".



"Abbiamo rassicurazioni - ha aggiunto -, il progetto del Veneto è concluso ed è già sulla scrivania del Presidente del Consiglio dei ministri dal 2 ottobre. Lasciamo giustamente che si concluda la partita della legge di stabilità ma poi l'autonomia ci deve essere, non vedo altre alternative. Credo che la congiuntura astrale sia positiva".