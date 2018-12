Cara Ue (nel senso di "poco economica"), non siamo sul mercato

Bruxelles continua a romperci le palle per la manovra, giudicata troppo soft; avrebbero preferito un piano lacrime e sangue alla Mario Monti, anche se all'epoca le lacrime le versò la Fornero in pubblico e milioni di italiani in privato. Poco importa che con quattro governi a guida Pd lo spread abbia raggiunto le profondità cosmiche siderali. No, il cazzo va rotto al Governo legapentastellato, perché è chiaro che la Ue vuol buttarlo giù. Perché è palese che non piaccia un esecutivo che non vuole essere schiavo dei palazzi di marmo, che mal digerisce le leggi folli di Bruxelles e i vincoli dell'eurozona. Rebnzi fingeva di andare a battere i pugni sul tavolo al Parlamento europeo ma poi si calava le braghe. Salvini, Conte e Di Maio invece si ribellano. E questo fa paura alle eurolobbies.



La trattativa con l'Ue sulla manovra è serrata, e l'obiettivo di entrambe le parti è chiudere entro lunedì. Per questo si lavora "a oltranza, anche nelle ore notturne", annuncia il premier Giuseppe Conte. Le distanze si stanno accorciando sempre di più, e la Commissione europea lascerà i suoi uffici aperti ai tecnici suoi e a quelli italiani per tutto il weekend concedendo ancora 'ascolto' alle istanze italiane, pur non arretrando dalla richiesta di rispetto delle regole.



Sperano ancora che noi ci si cali le braghe, che si decida di non sforare tagliando magari i servizi per le fasce più disagiate della popolazione. Tanto, a Bruxelles che cosa frega? A loro importa solo che noi ci accolliamo milioni di immigrati, gli stessi che loro non vogliono, gli stessi di fronte ai quali diventano improvvisamente sordi a qualsiasi richiesta di ridistribuzione.



L'atmosfera - rispetto a sole 24 ore fa - è migliore anche se il passo che resta da fare è ancora significativo: manca uno 0,3% del Pil, fanno sapere fonti qualificate, cioè circa cinque miliardi. E se non bastasse, arriva anche una nuova doccia gelata sulle prospettive economiche del Paese: il Pil quest'anno, secondo Bankitalia, crescerà dello 0,9% rispetto alle precedenti stime dell'1,2%. E mentre il ministro Tria torna a Roma per sondare la maggioranza sulle controproposte di Bruxelles per far tornare i conti, si riaccendono le tensioni tra Lega e 5 Stelle.



Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti attacca la riforma principe degli alleati: il reddito di cittadinanza piace "all'Italia che non ci piace", ha detto, tornando ad evocare uno scenario di voto anticipato se non si realizza il contratto di Governo. Immediata la replica del vicepremier Luigi Di Maio: "A noi l'Italia piace tutta", risponde piccato 'rassicurando' Giorgetti anche sul rischio 'lavoro nero', "perché gli ispettorati del lavoro e la Guardia di Finanza - spiega - faranno i loro controlli". Ancora una volta toccherà a Salvini mediare abilmente.



Conte lascia Bruxelles comunque fiducioso in un accordo che - dice - "vogliamo chiudere presto", "consapevole che questa interlocuzione" con l'Ue "implica uno sforzo da entrambe le parti". E con la certezza che l'Italia "non merita" un'eventuale procedura "per il senso di responsabilità e serietà con cui questa manovra è stata scritta". Ma ora il nemico è il tempo: l'emendamento alla manovra va presentato entro lunedì, e lunedì è anche il giorno in cui i capi di gabinetto dei commissari Ue devono decidere se preparare o meno la procedura contro l'Italia che finirebbe poi sul tavolo del Collegio di mercoledì. E' per questo che i tecnici del Tesoro e quelli della Commissione sono chiusi a studiare come 'aggiustare' la spesa strutturale. "Noi vorremmo che l'intera Ue si facesse carico dei due progetti riformatori" su dissesto e giustizia civile e penale, spiega Conte.



Alla Commissione, però, sembra ancora una cifra troppo alta. Per questo ha chiesto maggiori dettagli anche per chiarire la reale dimensione delle spese in questione, prima di vincolarsi ad una cifra definitiva sulla flessibilità che è in grado di concedere. Inoltre, ancora resistono i dubbi sulla qualità delle misure: ritardare l'entrata in vigore di quota 100 e reddito, non fa che spostare il problema del deficit e debito al 2020 e 2021. Un dubbio però superabile, visto che rinviare il problema non è in conflitto con le regole. Il lavoro sui numeri proseguirà per tutto il weekend, e Tria sarà in contatto telefonico con Dombrovskis e Moscovici.



Ma il rientro a Roma era necessario per rifare il punto, a metà negoziato, sui margini di manovra entro i quali può continuare a muoversi. Parallelamente al negoziato tecnico, c'è poi quello politico che è in mano al presidente Juncker: anche lui dovrà valutare i progressi fatti finora nella trattativa e decidere se la Commissione è disposta ad incontrare il Governo italiano a metà strada.