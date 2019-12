Popolare di Bari, Conte: "Non tuteliamo banchieri"

''Ho sentito Marattin. C'è stato un chiarimento, con Italia Viva gli obiettivi sono condivisi''. Ad affermarlo il premier Giuseppe Conte rispondendo sulle tensioni generate dal commissariamento della Banca popolare di Bari. "Non tuteliamo nessun banchiere ma sollecitiamo tutte le azioni di responsabilità. Non possiamo permettere che queste situazioni finiscano senza nomi e cognomi'', ha detto ancora Conte.



E poi ha aggiunto: "Noi non resteremo mai indifferenti di fronte alla situazione critica di una banca, dietro questa banca in particolare ci sono 70mila azionisti e tanti correntisti. Noi vogliamo tutelare al massimo i risparmiatori".