Sardine in piazza, Calderoli: "La solita zuppa di pesce..."

"Le Sardine a Roma sono in piazza con esponenti del Pd e della sinistra? Alla faccia del nuovo che avanza... Siamo passati da quelli che volevano aprire il Parlamento come una scatola di tonno alle Sardine in salsa rossa o meglio in ammollo con il Pd. Altro che cambiamento, a me sembra la solita ministra riscaldata, anzi la solita zuppa di pesce...". Lo dichiara il sen. Roberto Calderoli, vice presidente del Senato.