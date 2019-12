Manovra, il Governo ci ammazza di tasse!

"In Inghilterra dove si è democraticamente potuto far esprimere il popolo i cittadini hanno fatto una scelta precisa premiando con il loro voto Boris Johnson che, oltre al completamento della Brexit, aveva promesso di abbassare le tasse. Da noi invece c’è un Governo capace solo di mettere tasse che affosseranno la nostra economia, altro che rilanciarla".



"Se oggi in Italia tornassimo al voto - dopo questo tsunami di tasse messe dal Governo in manovra, dalla plastic tax alla sigaretta tax, dall’annullamento della cedolare secca sugli affitti per gli esercizi commerciali all’aumento di 4,8 miliardi delle accise sui carburanti - oggi le elezioni porterebbero ad uno scarto maggiore persino a quello ottenuto da Johnson". Lo dichiara l'on.Paolo Grimoldi, deputato della Lega.