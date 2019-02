Arrestato giovane: l'accusa è di violenza sessuale

La polizia di Isernia ha arrestato un 23enne per violenza sessuale su tre ragazze di cui una minorenne. Secondo quanto ricostruito in un comunicato della Questura, le aggressioni sono avvenute in momenti diversi, ma tutte nell'area della stazione ferroviaria.



Grazie a una segnalazione al 113, sul posto, sono arrivate due pattuglie della Volante. I poliziotti hanno rintracciato e fermato il 23enne. Oggi il Gip ha convalidato il fermo e le esigenze cautelari, pertanto il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Isernia.