Ricovero di Bossi, i medici pensano ad una crisi epilettica

Si è sentito male a metà pomeriggio di ieri, mentre era in casa e, dopo i primi soccorsi, Umberto Bossi è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Varese dove è stato ricoverato in rianimazione e sottoposto a sedazione, poi sospesa. Da quanto riferito non è in pericolo di vita. Ci vorranno diverse ore di osservazione, però, prima che i medici possano stabilire con certezza se il fondatore della Lega sia stato colpito o meno da una ischemia cerebrale.



Secondo alcune fonti del Carroccio, appena giunto in terapia intensiva, è stato sottoposto a una angiotac al cervello dalla quale non sarebbe risultata alcuna emorragia in corso e, inoltre, muoverebbe il braccio destro. Tra 12 ore è prevista una nuova tac.



Al momento, per via dei valori ematochimici bassi, si sospetta che sia stato probabilmente colpito da una crisi epilettica e non da ictus e nemmeno da emorragia cerebrale. Crisi che potrebbe essere collegata ai problemi di salute di cui soffre da anni.





"A Umberto auguri di pronta guarigione!". E' l'auspicio del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Oltre a quelli dell'attuale segretario del Carroccio, tanti i messaggi dal mondo politico a Bossi. A partire da quello di Silvio Berlusconi: "è una brava persona e leale - ha detto a Porta a Porta - e siamo amici: gli voglio bene e gli mando affettuosi auguri di pronta guarigione". "Coraggio vecchio leone, siamo tutti con te", è il tweet dell'ex ministro ed ex Governatore della Lombardia Roberto Maroni, mentre il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia scrive sulla sua pagina Facebook scrive: "Forza Umberto! Tieni duro!".



Sempre su Fb il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli posta: "Umberto, amico mio, ancora una volta la vita ti sta mettendo di fronte a una dura prova da affrontare. Ma ti è già successo, hai vinto in passato battaglie più difficili e sono sicuro che vincerai anche questa. Perché sei un grande guerriero, sei un lottatore. Siamo tutti con te, forza Umberto". E ancora: "Tutta la Lega Lombarda è con te Umberto! Come ci hai insegnato tu: Mai mula' e tegn dur! Ti vogliamo bene", twitta il deputato del Carroccio e segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi. E in serata di ieri anche la vista del presidente lombardo Attilio Fontana.