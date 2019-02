Bombardieri di Civiltà

Tra le 9,28 e le ore 13.00 del 15 febbraio 1944, esattamente 75 anni fa, 239 bombardieri angloamericani, sganciarono 453 tonnellate e mezza di bombe sull’Abbazia di Montecassino, radendo al suolo l’antico monastero fondato da San Benedetto da Norcia.

Si è trattato del più violento bombardamento contro un singolo edificio avvenuto durante tutta la Seconda guerra mondiale. Il devastante bombardamento del 15 febbraio produsse centinaia di vittime soprattutto tra i profughi che si erano rifugiati contro nell’Abbazia. Il monastero costruito nel 529 da San Benedetto aveva resistito per secoli a Longobardi, Normanni, Saraceni e persino a un terribile terremoto ma, in poco più di tre ore, fu ridotto in macerie dai c.d. “alleati”.

La più clamorosa opera di distruzione attuata dagli angloamericani in Italia è ancora viva nel ricordo degli Italiani e, in particolare, dei ciociari, perché la inutile quanto feroce devastazione di Montecassino aprì la porta alle famigerate “marocchinate”, ossia agli stupri, torture, sevizie e omicidi di donne e bambine attuate dagli algerini e marocchini "alleati" nei confronti della popolazione civile. Massacri sui quali nessun benintenzionato tribunale internazionale o dei diritti umani ha mai indagato...

Vero che l’Abbazia di Montecassino era solidamente in mano alla Wermacht ma, per colpire l’esercito nemico, gli “alleati” avrebbero potuto aggirare il monte e, in effetti, come hanno più volte descritto storici militari delle più varie tendenze, numerosissimi sono stati gli errori compiuti al tempo dagli anglo-americani. Anzitutto i Comandi credevano che dentro l’Abbazia ci fossero cannoni pesanti e migliaia di soldati tedeschi, quando invece non c’era nessuno, se non civili innocenti che vi avevano cercato rifugio e che infatti rimasero uccisi sul colpo. Malgrado la contrarietà del generale statunitense Mark Clark (1896-1984), che lo considerava giustamente una vergogna morale, il bombardamento dell’edificio simbolo dell’ora et labora di San Benedetto fu deciso. Alle nove del mattino del 15 febbraio 1944, centinaia e centinaia di bombardieri, tra cui le temute fortezze volanti “B17”, decollarono dagli aeroporti di Napoli e Foggia. Alla fine, quando gli “alleati” entrarono tra le macerie dell'Abbazia, trovarono campane rovesciate accanto a proiettili inesplosi, quadri, statue, dipinti e marmi antichi completamente distrutti. Grazie ai tedeschi, l’anziano abate Gregorio Diamare (1865-1945), che aveva garantito personalmente circa l’assenza di qualsivoglia presenza tedesca all'interno del sacro edificio, riuscì a salvarsi fuggendo poco prima dell'inizio dei bombardamenti. Anche la città di Cassino fu completamente rasa al suolo e, in seguito, avvennero le famigerate “marocchinate”. Ma questa è un’altra storia - vergognosa - troppo presto "archiviata"...