Omicidio Sana, assolti in Pakistan i parenti accusati del delitto

Il tribunale del Gujrat in Pakistan ha assolto i tre familiari imputati per l'omicidio della ragazza italo-pachistana Sana Cheema. I tre, il padre di Sana, Ghulam Mustafa Cheema, lo zio Mazhar Cheema, e il fratello, Adnan, erano accusati di aver strangolato la ragazza per ragioni "di onore" il 18 aprile del 2018. Il tribunale ha deciso l'assoluzione per mancanza di prove e testimoni.



L'autopsia sul corpo della ragazza aveva rivelato che Sana Cheema era stata strangolata e le era stato rotto un osso nel collo. Ma la giustizia basata sulla legge islamica, si sa, a casa propria fa ciò che vuole...

In Italia, a Brescia, da quindici anni, la ragazza era tornata

in Pakistan a gennaio 2018, non è chiaro se per andare a trovare

la sorella che aveva partorito o perché la famiglia le aveva

combinato un matrimonio. Il 18 aprile, giorno prima del previsto

volo di ritorno per l'Italia, era stata trovata morta.

I tre parenti della donna, iniziato il processo dopo la

riesumazione della salma, aveva prima confessato il delitto

d'onore e poi ritrattato.