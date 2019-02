Europee, Di Maio: "Sta per arrivare uno tsunami"

''Il Ppe e il partito socialista sono in declino, si tratta di forze che hanno deciso quale strada dovesse prendere l'Europa in questi anni'' prendendo ''sempre la strada sbagliata. Io credo che si stia per abbattere uno tsunami sulla commissione Europea e sul consiglio europeo così come li conosciamo''. Lo dice Luigi Di Maio, chiudendo la conferenza stampa con gli alleati del M5S in Europa.



''Il mio non vuole essere un attacco al singolo", assicura, "ma i cartelli di destra e sinistra non sono più attuali. L'Europa ha avuto la capacità in questi anni di compiere sempre la scelta sbagliata, abbandonando chi aveva bisogno di aiuto''.