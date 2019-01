Derubò un morto: arrestato un rom

Ha rubato una roulotte a un 75enne morto per un malore. Un 31enne di Orbassano è stato denunciato per furto dai carabinieri. Quando ha saputo del decesso del proprietario della 'casa mobile', l'uomo l'ha agganciata alla macchina e l'ha portata nel suo giardino, in strada Rivalta, dove c'è un insediamento Sinti. A denunciare il furto è stato il figlio del defunto.