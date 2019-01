Bulli torturano gallina e postano video, indignazione sui social

Un gruppo di giovani bulli si è reso protagonista a Padova di un episodio di crudeltà ai danni di una gallina, torturata e presa a calci dentro a uno scatolone per il solo scopo di postare su Instagram lo scioccante video, divenuto poi virale.



Sull'episodio, che ha suscitato forte indignazione sui social, sarebbero stati avviati accertamenti da parte delle forze dell'ordine per risalire ai responsabili delle atrocità sull'animale.



Il video risale a sabato sera ed è stato girato in una strada del centro storico di Padova: una bravata nel corso della festa di compleanno di un diciottenne. Mentre la gallina viene inseguita e presa a calci i ragazzi ridono, come si trattasse di un gioco. Il video è stato poi rimosso dalla piattaforma social.