Novant’anni da Martin Luther King, ma non è tutto oro quel che luccica

Martin Luther King nasceva ad Atlanta, negli Stati Uniti, il 15 gennaio di novant’anni fa. All’anagrafe “Michael King”, ha aggiunto come secondo nome “Luther” in onore dell’ex monaco cattolico fondatore del protestantesimo Martin Lutero. Politico, attivista e pastore battista, M. L. King è stato nel 1964 il più giovane Premio Nobel per la pace del mondo.

Ma è tutto oro ciò che riluce?

Pochi sanno, ad esempio, che negli anni 1980 quando i lavori di un gruppo di ricerca istituito alla Stanford University per la pubblicazione dell’Opera omnia di King giunsero ad un elevato stato di avanzamento, fu tutto bruscamente interrotto perché l’editore, già pronto da tempo, ha dovuto improvvisamente rinunciare al progetto ed alla stampa delle opere già annunciate. Cos'era successo?

Era successo che, dopo i primi giorni di raccolta delle fonti, i membri, discepoli e ammiratori del leader nero si ritrovarono, testualmente, “increduli, sconvolti, avviliti” da quanto stavano vedendo sotto i loro occhi. Tutti i componenti del gruppo di lavoro della Stanford University scoprirono infatti “che buona parte di ciò che King ha lasciato, dai discorsi ai libri, era stato copiato da altri autori: spesso, senza citare affatto la fonte; talvolta, limitandosi a una piccola nota che non faceva però sospettare l’imponenza del plagio. David Garrow, vincitore di un Premio Pulitzer per una biografia del pastore dall’impegnativo titolo di Portando la croce, ha dichiarato: ‘La scoperta è stata per me un forte trauma. Perché l’ha fatto? La cosa è ancor più sconvolgente perché non rientra nell’immagine dell’uomo che ho conosciuto e amato’” (Vittorio Messori, M.L. King, in La sfida della Fede, SugarCo, Milano 2008, p. 488).

Oltre che “copione”, M. L. King ha al suo "attivo" anche la non onorevole frequentazione degli ambienti comunisti americani. Come documentato fra gli altri dall’Augusta Courier dell’8 giugno del 1963, rivista edita da Roy Harris, presidente dei Citizens Councils (v. la pagina 4 che qui riproduciamo), la “Highlander Folk School” del Tennessee l’ha avuto in occasione del “Labor Day” del 1957 fra i suoi discenti all’annuale meeting di formazione politico-culturale.

Con tutto il rispetto per la sua tragica morte (MLK fu ucciso da un colpo di fucile di precisione sparato alla testa il 4 aprile 1968 mentre stava sul balcone di un Motel a Memphis), va detto che la prima scia (o, se vogliamo, “eredità”) del leader pacifista fu una scia di sangue. L’assassinio di MLK, infatti, scatenò la virulenta reazione della “comunità afroamericana” da lui fino allora capeggiata. Più di cento città statunitensi furono messe a ferro e fuoco ed, a Shaw, storico quartiere a poca distanza dalla Casa Bianca, abitato quasi esclusivamente da neri che pendevano dalla sua bocca, numerosi edifici vennero rasi al suolo. Fu dato alle fiamme l’Howard Theatre, che aveva segnato una tappa fondamentale nelle folgoranti carriere di Ella Fitzgerald e Duke Ellington. Si contarono dodici morti.

Soprattutto dal Sessantotto in poi, sappiamo bene come il pensiero “politicamente corretto” si sia fabbricato dozzine di suoi “santi laici”. Non è una novità ma, per quanto riguarda Martin Luther King, diverse fonti testimoniano anche come la vite privata fu tutt’altro che esemplare. Avrà pure condotto battaglie giuste ma, almeno, non continuiamo a farci prendere in giro dai suoi interessati “agiografi” o sprovveduti divulgatori.