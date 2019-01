Fotonotizia / I kompagni? Hanno ancora Battisti nel cuore

Salvini su Facebook: "Comparso a Roma striscione “Battisti Libero” firmato con la stella delle Brigate Rosse. Vergognoso. C'è ancora qualche idiota che dice 'Beh, però ha ammazzato per motivi politici', 'Beh, però poverino è passato tanto tempo', 'Beh, però il carcere è disumano', 'Beh, però l'ergastolo non è rispettoso della persona', come se questo ASSASSINO pensasse ai diritti umani mentre ammazzava.

È sfuggito alla giustizia per troppi anni grazie a connivenze politiche e “intellettuali”, ora marcirà in galera. Punto".