Magistrati e tangenti, c'è pure l'ex socio di papà Renzi

E' stata l'agenda di Luigi Dagostino e la maniacale abitudine dell'imprenditore di annotare il pagamento di presunte tangenti e ogni appuntamento (anche con l'ex sottosegretario Luca Lotti, con l'ex vicepresidente del Csm Giovanni Legnini e con Tiziano Renzi, papà dell'ex premier Matteo) a permettere ai magistrati di Lecce di chiudere il cerchio sulle indagini che ieri hanno portato all'arresto dei magistrati del Tribunale di Roma Antonio Savasta e Michele Nardi, all'epoca dei fatti in servizio a Trani.



I due sono accusati di aver preso parte ad un'associazione per delinquere finalizzata ad intascare tangenti per insabbiare indagini e pilotare sentenze giudiziarie e tributarie in favore di facoltosi imprenditori. Oltre ai due magistrati è finito in carcere l'ispettore di polizia Vincenzo Di Chiaro, mentre sono stati interdetti dalla professione l'imprenditore Dagostino, ex socio di Tiziano Renzi, e gli avvocati Simona Cuomo e Ruggiero Sfrecola.